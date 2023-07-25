Linç etmeye kalktılar. Trafikte makas atan otomobilin üzerinde zıpladı

Polisin defalarca durmasını istediği sürücü, kaçmaya devam etti. Polis, aracın lastiklerine ateş ederek sürücüyü durdurduğu iddia edildi.

Polis ekipleri, durdurulan araçta yaptıkları incelemede sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Alkolmetre testinde 1.20 promil alkollü çıkan sürücü, gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Vatandaşlar Sürücüye Tepki Gösterdi

Olay yerinde toplanan vatandaşlar, alkollü sürücünün trafiği tehlikeye sokmasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, aracın üzerine çıkarak sürücüyü linç etmek istedi. Polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan dur ihtarına uymayan alkollü sürücüyü üzerinde zıplayan bir otopark görevlisi sağ arka kapıdan durdurmaya çalışan bir vale, sağ on kapıdan cama vuran önlüklü midyeci ve görevini yapmaya çalışan bir trafik polisi dikkatlerden kaçmadı