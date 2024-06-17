Lincoln'ün eşi Türkiye hasretiyle tutuşuyor

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Lincoln'ün eşi Türkiye hasretiyle tutuşuyor

Fenerbahçe'den RB Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sezon sonuna dek satın alma hakkı ile birlikte Brezilya'nın RB Bragantino ekibine geçici olarak transfer olduğunu duyurmuştu.

Influencer olarak da tanınan ve Instagram'da bir milyonu aşkın takipçiye sahip Lincoln'ün eşi Adriana Müller, Lincoln Henrique'nin eşi olarak kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarları arasında sevgi ve aidiyet hissi uyandırarak beğeni toplamıştı.

Adriana Müller, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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''KENDİMİ BREZİLYALI'DAN ÇOK TÜRK OLARAK HİSSEDİYORUM''
Lincoln Henrique’nin eşi Adriana Müller, ''Türkiye'mi özlüyorum, düşününce kendimi Brezilyalıdan çok Türk hissediyorum. Ülkem güzel ama Türkiye denen bu ülkeyi sevmeyi öğrendim'' diyerek düşüncelerini ve Türkiye hakkındaki özlemini dile getirdi.

BAŞARILARI
Kariyerinde Gremio ile 1 Copa Libertadores Kupası kazanan Lincoln, 17-18 sezonunda Çaykur Rizespor ile TFF 1. Lig Kupası, 22-23 sezonunda ise Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası başarılarını elde etti.

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