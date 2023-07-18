Lindsay Lohan anne oldu. Bebeğine Arapça isim verdi

Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bir erkek bebeği olan 37 yaşındaki yıldız, oğluna Arapça isim verdi.

Lindsay Lohan anne oldu. Bebeğine Arapça isim verdi

Editör: Özlem KIRAL

Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan, ilk bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor. 37 yaşındaki yıldızın bir oğlu oldu. Bader Shammas ile geçen yıl evlenen Lohan, bebeğine "Luai" adını verdiğini açıkladı.

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Daily Mail gazetesine konuşan sözcüsü, "Lindsay Lohan ve eşi Bader Shammas'ın Luai adında güzel ve sağlıklı bir erkek bebeği oldu. Aile mutluluktan uçuyor" dedi.

Arapça bir isim olan Luai'nin zırh ya da koruyucu anlamına geldiği öğrenildi.
Lohan, bebeğini Dubai'de dünyaya getirdi.

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Lohan, eşi Bader Shammas ile bebek bekledikleri haberini mart ayında duyurmuştu. Lohan sosyal medya hesabında, üzerinde "Yakında geliyor" yazan bir bebek giysisi fotoğrafı paylaşmıştı.

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Çocuk yıldız olarak üne kavuşan, 2004 tarihli Mean Girls filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lohan, geçmişte alkol alışkanlığı nedeniyle defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

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Lohan evlilik haberini de Temmuz 2022'de vermişti. Doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, şu ifadeyi kullanmıştı:

"Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli."

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