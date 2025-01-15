LinkedIn'den iş arayanlara müjde

Dijital iş dünyasının önemli platformlarından LinkedIn, 1 milyar kullanıcıya ulaşan ağı üzerinde, iş arayanlar ve işverenler için yeni yapay zeka (AI) araçlarını duyurdu. Yeni Jobs Match aracı, iş başvurusu yapmayı düşünen kullanıcılara bir ilanla ne kadar uyumlu oldukları konusunda anında bilgi sunuyor. Platformdaki 9.000 dakikalık iş başvuru hızı göz önünde bulundurulduğunda, bu araç iş arayanların zamanını verimli kullanmasını hedefliyor.

Aynı zamanda LinkedIn, küçük işletmelere yönelik bir işe alım AI ajanını tanıttı. Bu araç, genellikle büyük işletmelerin kullandığı işe alım yöneticileri ve ekiplerinin görevlerini üstlenerek, uygun aday bulma ve başvuruları eleme sürecini otomatikleştiriyor. Üstelik bu araçlar, LinkedIn’in ücretli kullanıcılarına özel değil; ücretsiz olarak sunuluyor.

LinkedIn yeni yapay zeka asistanını tanıttı

AI İLE İŞ BAŞVURULARINDA YENİ BİR DÖNEM

LinkedIn Ürün Yönetim Direktörü Rohan Rajiv’in açıklamasına göre, bu yenilikler LinkedIn’in kendi AI teknolojisi ve veri tabanı üzerine inşa edildi. OpenAI destekli önceki araçlardan farklı olarak, bu ürünler tamamen LinkedIn’in kendi kaynaklarına dayanıyor. Bu, platformun kullanıcı etkinliğini artırmaya yönelik stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

LinkedIn, son yıllarda generative AI teknolojisini kullanarak bağlantı önerileri, içerik oluşturma ve reklam yazımı gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunmuştu. Ancak yeni araçlar, iş arama ve işe alım süreçlerine odaklanarak, kullanıcıların zaman ve emek kaybını azaltmayı hedefliyor.

Rajiv, şu an platformda "Open to Work" seçeneğini aktif eden 5 milyon kişinin bulunduğunu, haftalık iş arayan kullanıcı sayısının ise 67 milyona ulaştığını belirtti. Küçük işletmelerin 2,5 milyonu platformu işe alım için aktif olarak kullanıyor.