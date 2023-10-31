Lionel Messi eski takımının taraftarını heyecanlandırdı: Vedayı hak ediyorlar

Lionel Messi, Ballon d'Or ödülüne 8. kez ulaşarak kendine ait rekoru geliştirdi.

Diğer yandan Arjantinli yıldız, ödül gecesinde efsanesi olduğu kulübü Barcelona hakkında taraftarlarını heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.

Messi'nin açıklamaları şu şekilde;

-Ayrılığım acı bir tat bıraktı ve bu hoşuma gitmedi. Hikayenin sonunu değiştirmek isterim. Bana bu kadar mutluluk veren insanlara veda etmeyi hak ediyorum. Eğer bu gerçekleşirse elbette orada olmaktan çok mutlu olacağım.

Son Dünya Kupası şampiyonu 2021 yazında Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutmuştu.