Lionel Messi yine bir rekor kırdı. Kariyerinin en erken golünü attı

Arjantin ile Avustralya, Çin'in Workers Stadyumu'nda oynanan mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadelede Lionel Messi attığı golle kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

79. SANİYEDE AVLADI

Karşılaşmada hakem ilk düdüğü çaldıktan 79 saniye sonra Lionel Messi, rakibine enfes bir çalım atarak ceza sahası dışından kaleciyi avladı. Henüz maçın başında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, böylece kariyerinin en erken golüne imza attı.

INTER MİAMİ FORMASI GİYECEK

PSG ile yollarını ayıran Lionel Messi, yeni sezonda ABD ekibi Inter Miami'nin formasını giyecek. Arjantinli yıldız, geçen sezon PSG formasıyla 41 maça çıkarken 21 gol ve 20 asistlik skor katkısı verdi.