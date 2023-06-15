Lionel Messi yine bir rekor kırdı. Kariyerinin en erken golünü attı

Geçtiğimiz günlerde MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Avustralya karşısında 79. saniyede attığı golle kariyerinin en erken golünü kaydetti.

Lionel Messi yine bir rekor kırdı. Kariyerinin en erken golünü attı

Arjantin ile Avustralya, Çin'in Workers Stadyumu'nda oynanan mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadelede Lionel Messi attığı golle kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

79. SANİYEDE AVLADI
Karşılaşmada hakem ilk düdüğü çaldıktan 79 saniye sonra Lionel Messi, rakibine enfes bir çalım atarak ceza sahası dışından kaleciyi avladı. Henüz maçın başında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, böylece kariyerinin en erken golüne imza attı.

INTER MİAMİ FORMASI GİYECEK
PSG ile yollarını ayıran Lionel Messi, yeni sezonda ABD ekibi Inter Miami'nin formasını giyecek. Arjantinli yıldız, geçen sezon PSG formasıyla 41 maça çıkarken 21 gol ve 20 asistlik skor katkısı verdi.

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Osmaniye’de traktör 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Güncel
Osmaniye’de traktör 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı danışmanların isimleri sızdı. Suçları genel başkanı yanlış yönlendirmek Siyaset
Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı danışmanların isimleri sızdı. Suçları genel başkanı yanlış yönlendirmek
Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi Güncel
Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi
DEVA Partili Burak Dalgın’dan dikkat çeken enflasyon tarifi 'Enflasyon hırsızlıktır, Enflasyon ahlaksızlıktır’ Güncel
DEVA Partili Burak Dalgın’dan dikkat çeken enflasyon tarifi 'Enflasyon hırsızlıktır, Enflasyon ahlaksızlıktır’
Cayrokopter tarlaya düştü. Mustafa Sandal'ın eşi ölümden döndü Güncel
Cayrokopter tarlaya düştü. Mustafa Sandal'ın eşi ölümden döndü
Sosyal güvenlik uzmanı açıkladı: Bir erkek cinsiyet değiştirirse 5 yıl erken emekli olabilir Güncel
Sosyal güvenlik uzmanı açıkladı: Bir erkek cinsiyet değiştirirse 5 yıl erken emekli olabilir