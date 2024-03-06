Lise çıkışı kavga: 1 öğrenci bıçaklandı

Kaynak: İHA
Lise çıkışı kavga: 1 öğrenci bıçaklandı
İstanbul Esenyurt’taki bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir lise çıkışında kavga çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında 2 öğrenci başka bir öğrenciyi iki yerinden bıçakladıktan sonra yumrukladı. Olayı gerçekleştiren öğrenciler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasıyla anbean görüntülendi.
Olayla ilgili konuşan Rıza Yıldırım isimli vatandaş, "Kavga saat 15.40 sıralarında oldu. Yabancı uyruklu öğrenciler arasında içeride herhalde tartışma olmuş. Sonrasında bir öğrenci diğerini 2 yerinden bıçaklamış. Sonrasında sağlık ve polis ekipleri geldi. Olaya müdahale ettiler. Çok kalabalıktı. Hastaneye götürüldü. Karnından ve kolundan bıçaklanmıştı” dedi.

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