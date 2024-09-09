Lise müdürü evinde ölü bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesi Irgıllı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, lise müdürü Hasan Efe (48) evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Efe istirahat etmek üzere evine gitti.

Oğlu, babasının çalan telefonunu kendisine getirdiğinde, Hasan Efe'nin hareketsiz yattığını fark ederek akrabalarına haber verdi.

Olay yerine gelen Efe ailesinin yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yapılan müdahalede, Efe'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Efe'nin cenazesi, 8 Eylül Pazar günü Irgıllı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Efe'nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.