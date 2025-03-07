Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Avcılar’da lise öğrencileri ‘Yeşilay Haftası’ nedeniyle bağımlılıkla mücadele yürüyüşü yaptı. Öğrenciler cadde üzerinde broşür ve rozet dağıttı.

Avcılar Lisesi'nin Genç Yeşilay Kulübü üyesi öğrencileri Marmara Caddesi'nde biraraya geldi. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yeşilay Haftası" nedeniyle biraraya gelen öğrencilere Yeşilay Şube Başkanı Ufuk Güneş ve diğer yetkililer de eşlik ettii. "Hepimiz için bağımsız bir gelecek" yazılı pankart taşıyan öğrenciler, metrobüs üst geçidinde ellerindeki broşür ve rozetleri dağıttı; ardından da Marmara Caddesi'ne yürüdü. Lise öğrencileri Marmara Caddesi'nde bağımlılıkla ilgil bilgilendirme yaptıktan sonra broşür dağıttı.

Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

'ÖNLEYİCİ EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yürüyüşle ilgili blgi veren Şube Başkanı Ufuk Güneş, "Avcılar Lisesi'nden başlayarak Avcılar yan yoldan metrobüs durağına geldik. Vatandaşlarımıza Yeşilay'ın farkındalığını göstermek için, bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşayabilmeleri ve sağlıklı bir geleceği oluşturmak için bir farklındalık oluşturmak istedik. Yeşilay dünyada beş bağımlılıkla mücadele eden tek sivil toplum örgütü.

Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Öğrencilerimize okullarda, gençlerimize üniversitelerde, insanlarımıza mahallelerde sokaklarda önleyici anlamda eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugün de farkındalık oluşturmak istedik. Bağımlı oarak kaybettiğimiz her bir gencimiz bu ülke topraklarından kaybedilmiş bir parçadır. Hepimiz için sağlıklı mutlu bağımsız bir gelecek için Yeşilay'da buluşalım" dedi.

Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Lise öğrencileri bağımlılıkla mücadele için yürüdüler

Son Haberler
Avrupa borsalarında satış baskısı: Düşüş devam ediyor
Avrupa borsalarında satış baskısı!
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın "Ligden düşme ihtimalimiz yüzde sıfır"
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın "Ligden düşme ihtimalimiz yüzde sıfır"
Özgür Özel'den sert çıkış! Haberi canlı yayında öğrendi…
Özgür Özel'den sert çıkış! Haberi canlı yayında öğrendi…
TÜİK duyurdu, altın zirvedeki yerini aldı!
TÜİK duyurdu, altın zirvedeki yerini aldı!
Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor!
Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor!