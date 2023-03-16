Osmaniye'de lise öğrencisi iki gençten haber alınamıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayboldukları düşünülen lise öğrencisi iki çocuktan iki gündür haber alınamadı. Çocukların aileleri durumu polise bildirdiklerini ve çocuklarının bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

EVDEN BİRLİKTE ÇIKMIŞLAR

Alınan bilgiye göre, Kadirli'de yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Oğuzhan G. ve 16 yaşındaki lise öğrencisi Hakkı E. isimli iki kuzen, iki gün önce birlikte evden ayrıldı. Bir daha kendilerinden haber alamayan kuzenlerin aileleri kendi çabaları ile arama yaptı ancak bir sonuca ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

İki kuzenin bulunması için polis çalışma başlattı aileler de görenlerden yardım istedi.

ANTALYA'YA GİTMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞLER

Kayıp çocuklardan Oğuzhan'ın annesi Ayşe Evleksiz, "Oğlum ve kız kardeşimin oğlu Salı günü akşam saatlerinde evden ayrıldılar. Geri dönmediler. Kendilerine ulaşamıyoruz. Bazı arkadaşlarına kaybolmadan önce Antalya'ya gitmek istediklerini söylemişler. Orada olabilirler mi bilmiyoruz. Ben oğlumun bulunmasını istiyorum" dedi.