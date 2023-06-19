Lise sorumluluk sınavları ne zaman? Mezuniyet için lise sorumluluk sınav tarihleri nedir?

Okulların yaz tatiline girmesinin ardından gözler lise sorumluluk sınavlarına çevrildi. Peki, lise sorumluluk sınavları ne zaman? Mezuniyet için lise sorumluluk sınav tarihleri nedir?

Lise sorumluluk sınavları ne zaman? Mezuniyet için lise sorumluluk sınav tarihleri nedir?

Lise eğitimi gören öğrenciler aldıkları düşük notları telafi etmek veya mezun durumunda olanlar lise sorumluluk sınavlarına girmektedir. Okulların kapanmasıyla öğrenciler lise sorumluluk sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, lise sorumluluk sınavları ne zaman? Mezuniyet için lise sorumluluk sınav tarihleri nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Şimdi tüm gözler lise sorumluluk sınavlarında. Bazı derslerden düşük not aldıkları için sınıf geçemeyen ya da mezun olamayan öğrenciler sorumluluk sınavı olarak adlandırılan sınavlara odaklandı.

LİSE SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

Bir önceki kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde sınıfta kalmanın olmayacağını duyurmuştu.

Özer buradaki açıklamasında; sorumluluk sınavı tarihleri hakkında ise "Lise öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran’da” demişti.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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