Olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. sınıfta okuyan bir öğrenci ile henüz bilinmeyen bir sebeple okulda tartıştı. Okul çıkışında yine bir araya gelen öğrenciler arasındaki kavga devam etti. Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Yağız U.'ya bıçaklayarak yaraladı.

Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.