Lisedeki mumyanın sırrı çözüldü. Gizemli şekilde ortaya çıkmıştı

Geçtiğimiz günlerde Avustralya'daki Grafton Lisesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

Okulun kütüphanesinde bulunan ve bir kutuda saklanna eski Mısırlı bir kadının mumyalanmış başı gündem oldu.

Heykeltıraş olarak çalışan Jennifer Mann ise mumya ile ilgili “Birdenbire ve garip bir şekilde gerçek bir insanın yüzüne baktığımı fark ettim. Aramızda 2.000 yıl olması dışında tıpkı benim gibi bir insandı.” dedi.

Liseye mumyanın nasıl geğildiği ise merak konusu oldu.

BU LİSEYE BU MUMYA NASIL GELMİŞ

‘Mumyalanmış başın Grafton Gramer Okulu'na 1915 yılında yerel doktor TJ Henry tarafından bağışlandığına inanılıyor.

Mumyadaki kadının zengin bir kadın olduğu sanılıyor