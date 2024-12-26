Liseli kız, iki öğrenciyi bıçakladı

Olayın şüphelisi lise öğrencisi kız ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tire'de lise öğrencileri arasında yaşandı. İsa Bey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Z.T. (16) ve C.E .(16), okul dağıldıktan hemen sonra okulun etrafında yürürken, önceden aralarında ‘küfürleşme’ yüzünden kavga çıkan Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi C.K., motosikletle okula geldi. Öğrenciler arasında burada çıkan tartışmanın sonrasında C.K, yanında taşıdığı bıçakla Z.T., ve C.E.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. 2 öğrenci kanlar içerisinde yere yığıldı. Yapılan ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan Z.T. ve C.E., ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından liseli gençler, İzmir’deki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.E., gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.