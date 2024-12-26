Liseli kız, iki öğrenciyi bıçakladı

Kaynak: İHA
Liseli kız, iki öğrenciyi bıçakladı

İzmir’in Tire ilçesinde, liseli kızlar arasında ‘küfürleşme’ yüzünden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 2 kız öğrenci ağır yaralandı.

Olayın şüphelisi lise öğrencisi kız ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tire'de lise öğrencileri arasında yaşandı. İsa Bey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Z.T. (16) ve C.E .(16), okul dağıldıktan hemen sonra okulun etrafında yürürken, önceden aralarında ‘küfürleşme’ yüzünden kavga çıkan Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi C.K., motosikletle okula geldi. Öğrenciler arasında burada çıkan tartışmanın sonrasında C.K, yanında taşıdığı bıçakla Z.T., ve C.E.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. 2 öğrenci kanlar içerisinde yere yığıldı. Yapılan ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan Z.T. ve C.E., ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından liseli gençler, İzmir’deki hastanelere sevk edildi.
Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.E., gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Son Haberler
Son Torba Yasa Meclis’ten geçti! Sigorta borçları silinecek, memura yeni haklar verilecek
Son Torba Yasa Meclis’ten geçti! Sigorta borçları silinecek, memura yeni haklar verilecek
Meclis'te 'sapık' tartışması DEM'li Gergerlioğlu ve AKP'li Özlem Zengin birbirine girdi
Meclis'te 'sapık' tartışması DEM'li Gergerlioğlu ve AKP'li Özlem Zengin birbirine girdi
Ünlü iş adamı Rıza Kalkavan yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı Rıza Kalkavan yaşamını yitirdi
Liseli kız, iki öğrenciyi bıçakladı
Liseli kız, iki öğrenciyi bıçakladı
Fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu
Fırtına ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu