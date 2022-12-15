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Liseli kızın ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Muğla'da yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Zanlı ifadesinde, "Sıla, yaya geçidi ile benim aramda yaklaşık 2-3 metre mesafede bir anda önüme çıktı. Korna ve frene bastım ancak tepki vermedi. Yol ıslaktı, kaydı" dedi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:45
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Liseli Sıla'nın ölmesine sebep olan sürücünün ifadeleri ortaya çıktı

Liseli kızın ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
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İHA

Kaza, 14 Aralık’ta saat 07.55 sıralarında Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Y. nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül'ü Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü Tolga Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılıktaki ifadesinde Menteşe'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden Bayır'daki çalıştığı süpermarketin deposuna gitmek için saat 07.20 sıralarında aracı ile yola çıktığını anlatan Tolga Y., "Hava karanlık ve sisliydi. Salihpaşalar Kavşağı'na geldiğim esnada yaya geçidine yaklaşık 4-5 metre mesafem vardı. Yaya geçidi ile benim aramda yaklaşık 2-3 metre mesafede bir anda siyah giyimli, kafasında montunun kapüşonu takılı bir çocuk önüme çıktı. Korna ve frene bastım ancak hiç tepki vermedi. Tahminimce kulağında kulaklık gibi bir cihaz vardı. Çaldığım kornayı duymadı. Bu arada 70-80 kilometre hızda ilerliyordum. Yol yağmur nedeniyle ıslaktı. Bu sebeple araç durmayıp kaydı. Sol tarafa manevra yaptım ancak kurtaramadım" dedi.

"112'Yİ ARAYARAK AMBULANS İSTEDİM"

Tolga Y., aracın sağ ön tarafından Sıla'ya çarptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çarptığım anda çocuk yolun ortasındaki şerit ayırma çizgisi üzerindeydi. Çarptıktan sonra aracım savrulmaya devam etti ve yaya geçidinin yaklaşık 6-7 metre ilerisinde durdu. Çocuk tek başınaydı. Üzerinde reflektif tarzı herhangi bir ışık, yansıtıcı bir malzeme yoktu. Zaten çocuğu üzerindeki siyah giysiden dolayı son anda fark ettim. Alkol kullanmadım. Daha sonra aracımı, 'Başka bir kaza olmasın' diye yolun kenarına çektim. Çocuğun yanına gittim. Kendinde değildi, nabzına baktım. Nabzı atıyordu, 112'yi arayarak ambulans istedim. Sağlık ekipleri geldi. Daha sonra çocuk hastaneye kaldırıldı. Ambulans ve polis olay yerine aynı anda geldi. Üzgünüm, kasıtlı işlediğim bir suç yok."

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