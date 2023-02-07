7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Liselilerin ürettiği 54 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi

Liselilerin ürettiği 54 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği 54 bin ekmek deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:30
Takip Et

Liselilerin ürettiği 54 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi

Liselilerin ürettiği 54 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi
+
Aa
-

DHA’nın haberine göre; Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri seferberlik ilan edip üretmiş oldukları 54 bin ekmeği Gaziantep ve Malatya’ya yolladığı ifade edildi.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından öğrenci ve öğretmenler kolları sıvayıp gönüllü olarak okullarındaki Ekmek Üretim Atölyesinde çalıştığı vurgulandı.

Okul Müdürü Yusuf Menç şunları belirtti:

“Öğrencilerimizle birlikte deprem haberinden sonra ekmek üreterek bölgedeki vatandaşlarımıza yardım kararı aldık. 24 saatte tüm personelimiz entegre fırın tesisimizde ekmek üretimine devam ediyorlar. Dün itibariyle 14 bin ekmek Gaziantep Nurdağı bölgesine ulaştırdık. Bugün itibari ile toplam 40 bin ekmeği yola çıkaracağız. Bu ekmekleri de Gaziantep ve Malatya’ya göndereceğiz. Ekmek üretimimize devam ederek, bölgeye ulaştırmaya devam edeceğiz”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
2
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
3
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
4
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
5
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
6
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
7
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.