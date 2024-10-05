Liseye iki yeni diploma geliyor! MEB’den ‘4+4+4’e revizyon sinyali

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Liseye iki yeni diploma geliyor! MEB’den ‘4+4+4’e revizyon sinyali

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 4+4+4 eğitim modelinde revizyon yapacağı öne sürüldü. İddiaya göre, lise diplomaları, "normal lise" ve "ileri lise" diye ikiye ayrılacak.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı çevrelerinde, bazı liselerin eskisi gibi 3 yıla inebileceği iddiaları dolaşıyor.Alınan bilgiye göre; şıklı eğitim modeli tartışılan seçeneklerden biri. Diplomalar "Normal Lise" ve "İleri Lise" diye ikiye ayrılacak.

3 yılda mezun olmak isteyen öğrenciler “Normal lise” diploması alabilecekken, bunlara sınav başarı ortalamalarına göre diploma notu verilecek. Öğrenciler 3’üncü yılın sonunda iş hayatına atılabilecek. Böylelikle kalifiyeli eleman yetişmesine katkı verilmesi ve toplumdaki "herkes üniversiteli oldu" algısının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu süreçte mesleki eğitime daha da ağırlık verilecek. Üniversiteye gitmek isteyenler ise 4 yıl eğitim alacak. Bu öğrencilere “İleri Lise” diploması verilecek.

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