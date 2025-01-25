Liste çıkarıldı: Ünlü isimler mercek altında

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Barım, gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında, firari şüpheli Mehmet Ali Alabora'nın başka bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde, Gezi Parkı olaylarında sanatçıların parkta bildiri yayınlaması konusunda fikir alışverişi yaptıkları ve bu fikirleri uyguladıkları ortaya çıktı.

GEZİ OLAYLARINA KATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile yoğun bir iletişim içinde olduğu, 2013'te başlayan Gezi Parkı olaylarına sanatçıları yönlendirdiği ve kendisinin de bu sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı ve hem evinde hem de iş yerinde aramalar yapıldı.

ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERDİ

ID Danışmanlık Limited Şirketi'ne bağlı ünlü oyuncular; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler, menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na giderek 'tanık' olarak ifade verdi.

LİSTE ÇIKARILDI OYUNCULAR TEK TEK ÇAĞRILACAK

Ayşe Barım'ın ajansı olan ID İletişim oyuncularının tek tek ifadeye çağırılması bekleniyor. ID İletişim'in temsil ettiği sanatçılar arasında; Ali Atay, Aslı Enver, Bensu Soral, Bergüzar Korel, Birce Akalay, Caner Cindoruk, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Erkan Can, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Halit Ergenç, Hande Erçel, Hazal Kaya, Hümeyra, İpek Bilgin, Lale Mansur, Mehmet Günsür, Merve Dizdar, Nejat İşler, Okan Yalabık, Pınar Deniz, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Zerrin Tekindor gibi ünlü isimler bulunuyor.