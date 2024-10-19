Listeler askıya çıktı arazileriniz kiraya veriliyor. İtiraz hakkını kaybetmeyin !

Resmi Gazete'de 22 Ağustos'ta yayımlanarak yürürlüğe giren üst üste iki yıl süreyle ekilmeyen tarım arazilerin tespit çalışmaları bitti. O tarım arazileri tek tek tespit edildi. Hem uydu fotoğrafları çekildi Tarım İl Müdürlüklerine bağlı ekipleri köyleri dolaşarak, işlenmeye tarim arazileri belirlendi. Çalışmaların ardından listeler de hazırlandı.

ŞİMDİ NE OLACAK

Eylül ayında ayında itiraz etilmeyen listeler tekrar kontrol edildikten sonra Ekim ayında ikinci askıya çıktı. İzlenmeyen tarım arazileriyle ilgili tespitler, Köy muhtarlıklarında askıya ikinci kez çıktı. Tarım arazilerinde öncelik sahibi olanlara verilecek ve ekeceklerine dair taahhüt alınacak. Çiftçi oraya ne eker bilemeyiz ama köylüden ekeceğine dair söz alınacak.

MUTLAKA ASKIYA ÇIKAN ARAZİ LİSTESİNİ KONTROL EDİN

İl Tarım Müdürlüklerinden çiftçilere uyarı geldi. Tarım araziniz varsa mutlaka İl Tarım Müdürlükleri'nden ve Muhtarlıklardan kontrol edin uyarısında bulunuldu.

Çiftçileri ve Köylülere önemli uyarı...Çünkü, askıyı kontrol etmezseniz araziniz haberiniz olmadan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıları tarafından kiraya verilebilir. Arkasından tarlanıza bakıp, kalırsanız.

BİLGLENDİRME YAPILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işlenmeyen tarım arazileri ve askı süreçleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. O bilgilendirmede “Bakanlığımızın 3/7/2005 tahir ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 8/K maddesi uyarınca, üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilerek tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine dair usul ve esasları belirleyen yönetmelik 22 Ağustos 2024 tarih ve 32640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; ilçe müdürlükleri ve muhtarların dahil olduğu tespit komisyonlarınca uydu fotoğrafları ve arazi kontrolleri tamamlanarak ilk yıl için potansiyel işlenmeyen tarım arazileri listeleri hazırlanmış olup, oluşturulan işlenmeyen tarım arazileri listeleri mahalle muhtarlıklarında askı ilanına çıkarılmıştır. İlan süresi için listelere yapılacak itirazların yazılı olarak ilçe müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.”

“İlanlar işlenmeyen tarım arazisi sahipleri için çıkarılmış olup, itirazı arazi sahipleri, işleyip üretime kazandırmak için yapabilirler. İşleneceği taahhüt edilen tarım arazileri askı listesinden çıkartılır. Arsa sahipleri tarafından itiraz edilmeyen araziler 2025 yılı Eylül ayında ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kontrol edilir. 2025 yılı Ekim ayının başında tekrar ikinci kez askı süreci başlayacaktır. Bu süreç sonucunda da tarım arazisi sahipleri tarafından üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazileri tespit edilmiş olacaktır. Tüm bu süreçler sonunda 2025 yılı Kasım ayında işlenmeyen kiraya verilebilecek tarım arazileri ilana çıkartılacaktır” denildi

Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen 10 dekar ve üzeri tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek

Kiralanacak tarım arazileri nasıl tespit edildi

1- Arazi Tespit Komisyonu; kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleri ile işlenmeyen tarım arazilerini tespit eder. Tespit çalışmalarına altlık teşkil edebilecek veriler Bakanlıkça sağlanır.

2- İşlenmeyen tarım arazilerinin tespitinde, içinde bulunulan yılın 1 Eylül tarihi ile bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos tarihine kadar olan süre dikkate alınır.

3- Tespiti yapılan işlenmeyen tarım arazileri Bakanlık kayıt sistemleri ile karşılaştırılarak kontrol edilir. Arazi Tespit Komisyonu tarafından yapılan kontrol sürecinin tamamlanmasının ardından, ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik bütünlük kapsamı dışında kalıp Arazi Tespit Komisyonunca ekonomik tarımsal üretim yapılacağı değerlendirilen parseller tespit edilir.

4- Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemleri kapsamına alınmaz. Arazi sınıfı, parsel büyüklüğü ve verimlilik durumu tarımsal üretim için ekonomik olmayan arazilerin bu durumu tutanak altına alınmak sureti ile o yılki kiralama işlemlerine dâhil edilmeyebilir. Üzerinde tarımsal üretime engel teşkil edecek izinsiz yapı, tesis ve benzeri tespit edilen araziler, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca değerlendirilir.

5- Parselin bir kısmında işlenmeyen arazinin tespit edilmesi durumunda üçüncü ve dördüncü fıkralar göz önünde bulundurularak bu kısımlar işlenmeyen tarım arazisi kapsamında değerlendirilebilir.

6- Bu maddede belirtilen çalışmaların tamamlanmasını müteakiben, cari kiralama sezonu için kiralanacak arazileri içeren, ilk yıl işlenmeyen ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri için ilk yıl ve üst üste 2 yıl olacak şekilde listeler oluşturulur.

7- Kiralama sezonu içerisinde, kiralanan tarım arazilerinin maliklerinden herhangi biri tarafından bir sonraki sezonda üretim yapacağına dair bir başvuru yapılmaması durumunda bu araziler üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri listesine eklenir.

8– İşlenmeyen tarım arazileri listesi il/ilçe müdürlükleri tarafından 5 gün süre ile muhtarlıklarda, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde ilan edilir.

9- Arazi malikleri(sahipleri) ve diğer ilgililer, listeler ile ilgili itirazlarını ilan süresi içerisinde Arazi Tespit Komisyonuna yapabilirler. Komisyon bu itirazları 3 içinde karara bağlar. İtirazların değerlendirilmesi sonucu oluşturulan nihai liste mülki amirin veya yetkili kıldığı kişinin onayı ile kesinleşir.