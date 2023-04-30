Litvanya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının şartını açıkladı

Litvanya Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada Ukrayna'Nın hangi şartla NATO'ya kabul edilebileceğini açıkladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının şartını açıkladı

Rusya ile savaş halinde bulunan Ukrayna geçtiğimiz eylül ayında NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

Litvanya Cumhurbaşkanı ise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, İtalyan la Repubblica gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'nın topraklarındaki silahlı çatışma sona ermeden NATO'ya katılamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, ''Bu çok zor, Ukraynalılar da farkında. Uygulama aşamasına geçmeliyiz, çatışma bittiğinde nasıl hareket edeceğimize dair formülleri belirlemeliyiz" dedi.

Nauseda, "NATO'nun kapılarının herkese açık olduğunu biliyoruz, ancak bunları kullanmak için pratik algoritmalarımız yok, bu nedenle Ukrayna'nın ittifakta beklendiğine ve güvenlik sisteminin bir parçası olabileceğine dair belirtiler almalıyız'' dedi.

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