Litvanya Merkez Bankası'ndan Foxpay'e kısıtlama

Merkez Bankası'nın aldığı son karar doğrultusunda Foxpay, müşterilere finansal hizmet sağlamak üzere yeni iş ilişkileri kuramayacak. Ayrıca, şirket daha yüksek kara para aklama ve terör finansmanı risk grubuna dahil olan müşterilere ve yatırım, kumar, BT, pazarlama ve sanal para hizmetleri sunan müşterilere finansal hizmet sağlamamak üzere de yeni iş ilişkileri kurması yasaklanmış durumda.

UAB Grant Thornton Baltic, şirket faaliyetlerinin denetimi için geçici temsilci olarak atandı.

Foxpay faaliyetleriyle ilgili alınacak herhangi bir karar, yalnızca geçici denetçinin onayıyla alınabilir. Litvanya Merkez Bankası, Foxpay faaliyetleri hakkında sürekli bilgilendirilecek.

Karar, 9 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanan bir incelemenin sonucunda alındı. Tüketici haklarını ve kamu çıkarlarını korumak amacıyla, Merkez Bankası tarafından yasalarla verilen hak kullanılarak yalnızca gerekli önleyici önlemler alındı.

Merkez Bankası, 30 Eylül 2022 ile 20 Mart 2024 tarihleri arasındaki denetlenen dönemde, Foxpay faaliyetleri ve yönetiminin yasalara uygunluk, lisans uyum gereksinimleri, kara para aklama ve terör finansmanı önleme, iç kontrol, müşteri fonlarının korunması ve kontrolü, ve bilgi güvenliği yönetimine ilişkin temel ve önemli eksiklikler yaşadığını belirledi.

Litvanya yasalarına göre Merkez Bankası tarafından atanan geçici temsilciler şirketin yönetimini devralmaz ve atama, müşterilerin şirketin hizmetlerinden faydalanma olanakları üzerinde etkiye sahip değil.

Foxpay, Merkez Bankası tarafından kısıtlanmadığı ölçüde faaliyetlerine devam edebilecek.