Litvanya, Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Litvanya, Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi
Litvanya, ülkelerinde bulunan asker kaçaklarının Ukrayna'ya teslimi konusunda yardım edeceğini bildirdi.

Litvanya Savunma Bakanı Laurinas Kasciunas tarafından yapılan açıklamada askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin geri dönüşü konusunda Ukrayna'ya yardımcı olmaya hazır oldukları fakat henüz atılmış resmi bir adımın olmadığı bildirildi. a

Kasciunas açıklamasında "Kaçakların geri dönüşü için sosyal yardımlar, süresiz çalışma izinleri teklif edilebilir. Bu tip uygulamalar Polonya tarafından gerçekleştirilmişti. Biz de yapabiliriz. Şimdiilik beklemedeyiz. Ukrayna'nın ne tür bir taleple geleceğini bilmiyoruz ama böyle bir adımın Litvanya için de uygun olacağında şüphe yok" ifadelerine yer verdi.

gmbb-zcxeaaoehs.jpeg

Son Haberler
Haiti başbakanı istifa etti Dünya
Haiti başbakanı istifa etti
Özgür Özel'e mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'na CHP'den yanıt Gündem
Özgür Özel'e mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'na CHP'den yanıt
Yeni Zelanda askerleri atalarını geleneksel 'Haka dansı' ile andı Video
Yeni Zelanda askerleri atalarını geleneksel 'Haka dansı' ile andı
Rusya yine Harkiv'i vurdu Dünya
Rusya yine Harkiv'i vurdu
Hindistan’da otel yangını. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Hindistan’da otel yangını. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Merkez Bankası faiz kararı alırken iki kere düşünecek. Dünya Bankası'ndan flaş 2024 raporu Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararı alırken iki kere düşünecek. Dünya Bankası'ndan flaş 2024 raporu
7 yıl sonra dişi olduğu anlaşıldı Dünya
7 yıl sonra dişi olduğu anlaşıldı