Litvanya, Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi

Litvanya Savunma Bakanı Laurinas Kasciunas tarafından yapılan açıklamada askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin geri dönüşü konusunda Ukrayna'ya yardımcı olmaya hazır oldukları fakat henüz atılmış resmi bir adımın olmadığı bildirildi. a

Kasciunas açıklamasında "Kaçakların geri dönüşü için sosyal yardımlar, süresiz çalışma izinleri teklif edilebilir. Bu tip uygulamalar Polonya tarafından gerçekleştirilmişti. Biz de yapabiliriz. Şimdiilik beklemedeyiz. Ukrayna'nın ne tür bir taleple geleceğini bilmiyoruz ama böyle bir adımın Litvanya için de uygun olacağında şüphe yok" ifadelerine yer verdi.