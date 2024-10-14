Litvanya'da sandıktan sosyal demokratlar çıktı

Litvanya'da yapılan ulusal seçimlerin ilk turunda, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti öne çıktı. Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından Pazartesi günü oyların %100'ü sayıldığında, Sosyal Demokratlar 141 sandalyeli Seimas'ta 18 sandalye kazandı. Bu sonuç, Başbakan Ingrida Šimonytė'nin liderliğindeki iktidardaki Vatan Birliği Partisi'ni bir sandalye geride bıraktı.

Seçimlerin ikinci turu 27 Ekim'de yapılacak ve tek üyeli bölgelerde ilk turda en fazla oy alan iki aday arasında bir yarış gerçekleşecek. Başbakan Šimonytė'nin 2020'de göreve gelen hükümeti ekonomik başarılar elde etmiş olsa da, sıkı COVID-19 önlemleri ve ülkeye giren göçmenler, hükümetin üzerinde bir baskı oluşturdu. Özellikle pandemi döneminde uygulanan katı önlemler, Šimonytė’ye yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Sosyal Demokrat Parti lideri Vilija Blinkevičiūtė, seçim sonuçlarının ardından merkez sol Demokratik Birlik Partisi ile bir koalisyon kurma görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı. Demokratik Birlik Partisi seçimlerde 8 sandalye kazandı. Ayrıca, Blinkevičiūtė, çiftçi ve yeşil ağırlıklı Merkez Sol Birlik Partisi ile de görüşmeler yapacağını belirtti. Ancak aşırı sağcı politikacı Remigijus Žemaitaitis'in partisi olan Nemuno Aušra ile herhangi bir ittifak yapılmayacağı vurgulandı.

Litvanya’nın Yönü Değişiyor mu?

Uzmanlar, Litvanya’da dört yılda bir yaşanan politik değişimin tekrarlandığını belirtiyor. Margarita Šešelgytė, ülkede hiçbir partinin arka arkaya iki seçim kazanamadığını ifade etti. Ancak, Litvanya'nın dış politikasında ciddi bir değişim beklenmiyor. Batıda Rusya’nın Kaliningrad bölgesi, doğuda ise Belarus ile komşu olan ülke, Avrupa Birliği ve NATO üyesi olarak konumunu koruyacak gibi görünüyor. Seçimlere katılım oranı ise %52.1 olarak açıklandı, bu oran 2020'deki %47.2'ye kıyasla bir artış gösterdi.