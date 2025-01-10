Litvanya'da ÜFE oranları Aralık ayında arttı

Aralık 2024'te Litvanya'da üretici fiyatları, yıllık bazda %0,3 oranında artış göstererek Kasım ayındaki %1,8’lik düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Bu artış, Temmuz 2024'ten bu yana üretici fiyatlarındaki ilk büyüme olarak dikkat çekiyor.

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ENERJİ FİYATLARINDA HIZLI ARTIŞ

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarikindeki maliyetler, Kasım ayında %4,2 artarken Aralık'ta bu oran %7,7’ye ulaştı. Bu sektör, genel fiyat artışına en büyük katkıyı sağladı. Madencilik ve taş ocakçılığı fiyatları %2,2'lik düşüşten %1,6’ya gerilerken, imalat sektöründe fiyatlar %2,5’lik düşüşten %0,6’ya toparlandı. Ayrıca su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde fiyat düşüşü %3,7’den %3,3’e yavaşladı.

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AYLIK BAZDA HAFİF ARTIŞ

Aylık bazda incelendiğinde, üretici fiyatları Aralık ayında %0,5 oranında yükseldi. Ancak bu oran, Kasım ayındaki %0,6’lık artışa kıyasla biraz daha düşük gerçekleşti. Fiyat artışında enerji sektörünün yanı sıra imalat sektöründeki maliyetlerin hafiflemesi belirleyici oldu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomistler, bu artışın enerji sektöründeki maliyet baskılarından kaynaklandığını vurgularken, madencilik ve imalat gibi sektörlerdeki toparlanmanın da pozitif etkiler yarattığını belirtiyor. Litvanya ekonomisinin sanayiye dayalı yapısı göz önüne alındığında, üretici fiyatlarındaki bu hareketin önümüzdeki dönem enflasyon oranlarına yansıyabileceği değerlendiriliyor.

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GELECEK BEKLENTİLER

Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalara rağmen 2024 yılı sonuna kadar fiyat artışlarının daha dengeli bir seyir izleyebileceğini öngörüyor. Özellikle enerji ve imalat sektörlerindeki hareketlilik, Litvanya’nın ekonomik büyümesi açısından kritik önem taşıyor.