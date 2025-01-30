Litvanya ekonomisi ivmelendi

Kaynak: Haber Merkezi
Litvanya ekonomisi ivmelendi

Litvanya ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,9 büyüme kaydetti. Yıllık bazda ise büyüme hızı %3,8’e çıkarak önceki döneme kıyasla ivme kazandı.

Litvanya ekonomisi, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,9 büyüdü. Üçüncü çeyrekte kaydedilen %1,2'lik büyümenin ardından hız biraz yavaşlasa da, ülke ekonomisi üst üste dördüncü çeyrekte de genişleme göstermeyi başardı. Litvanya İstatistik Kurumu’nun (Statistics Lithuania) öncü verilerine göre, bu büyüme büyük ölçüde sanayi, bilgi ve iletişim, profesyonel hizmetler, bilimsel ve teknik faaliyetler ile idari ve destek hizmetleri sektörlerindeki güçlü performanstan kaynaklandı.

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Yıllık bazda değerlendirildiğinde, Litvanya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2024’ün dördüncü çeyreğinde %3,8 artarak üçüncü çeyrekteki %2,4’lük büyüme oranını geride bıraktı. Bu veriler, Litvanya ekonomisinin 2024 yılı boyunca istikrarlı bir toparlanma süreci içinde olduğunu gösteriyor.

Ekonomistler, ülkenin büyüme trendinin 2025 yılı boyunca da devam edebileceğini öngörüyor. Özellikle sanayi ve hizmet sektörlerindeki genişleme, gelecekteki ekonomik performans açısından olumlu sinyaller veriyor.

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