Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otele eşiyle birlikte tatile gelen Litvanya uyruklu Jonas Barkauskas, otel sahilinde rahatsızlandı.

Olaya göre, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı bir otele yerleşen Barkauskas, ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Barkauskas, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Litvanya uyruklu Jonas Barkauskas’ın cesedi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.