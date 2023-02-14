Lityum bataryalar tarih oluyor. Akıllı telefonlar için daha güvenli keşif

Hindistan, kısa bir süre önce ülkedeki en büyük lityum yataklarını keşfetti. Jeolojik Araştırma Kurumu ve Hindistan Maden Bakanlığı tarafından açıklanan keşif, yaklaşık 6 milyon ton lityum bulunduğunu gösterdi.

Yeni maden yataklarının ülkenin lityum madenciliği için önemli bir keşif olduğu aktarılırken büyük şirketlerin bir kısmı lityum-iyon piller kullandığını ifade etti. Bunların üretimi için Hindistan ve Çin gibi ülkeleri tercih etti. Buradaki fabrikalarda üretilen bataryalar, şirketlerin elektronik cihazlarıyla montelenmek üzere ilgili merkezlere götürüldü.

HİNDİSTAN ÜRETİM MERKEZİ OLABİLİR

Lityum-iyon 1991 yılında Sony tarafından ticarileştirilmesinden bu yana, şarj edilebilirlik ve yüksek enerji yoğunluğu özelliklerinin yanı sıra kolay taşınabilir olması gibi avantajları sebebiyle özellikle 2005 yılından beri telefon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlarda kullanılıyor.

Hindistan potansiyelin farkında ve yeni fırsatları göğüslemek istiyor. Samsung ve Apple beş yıllık planları dahilinde Hindistan'da akıllı telefon üretimi için milyarlarca dolarlık anlaşma yaptı.

Ülkede batarya ve batarya hücresi üretilmesine yönelik bir çalışma halihazırda mevcut olarak tanımlandı. 2021 yılında batarya üreten fabrikaların sayısının artması için çalışmalar başlatılmıştı.