Livakovic gündem olan iddiayı yalanladı: Asla böyle bir şey yapmam!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya gelecek.

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic'in dünkü basın toplantısında, Fenerbahçe'nin kiralık olarak İspanya'nın Girona takımına gönderdiği kaleci Dominik Livakovic'le ilgili sözlerine yalanlama geldi.

Fenerbahçe'yle ilgili analizlerini yaptıklarını söyleyen Mario Kovacevic, "Livakovic ile konuştuk. Sandro Zufic ile konuştuk. O Mourinho ile çalıştı. Her detaya bakıyoruz" demişti.

Zagreb Teknik Direktörü Kovacevic'ten Mourinho sözleri: Üzülüyorum

TRT Spor muhabiri Doruk Tecimer'in görüştüğü Livakovic ve eski kaleci antrenörü Sandro Zufic, Dinamo Zagreb'e Fenerbahçe hakkında bilgi vermediklerini söylediler.

Tecimer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biraz önce hem Livakovic ile, hem de eski kaleci antrenörü Sandro Zufic ile konuştum. Asla böyle bir durum olmadığını, Fenerbahçe’ye asla böyle bir şey yapmayacaklarını ilettiler. Ayrıca takıma yürekten inandıklarını da eklediler."