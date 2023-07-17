Livakovic'in Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirmesi beklenen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in bonservis bedelinin ve kendisine ödenecek ücretin belli olduğu öğrenildi.

Livakovic'in Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'de transferler tüm hızıyla sürüyor.

Sarı lacivertlilerin kulübü Dinamo Zagreb'le anlaştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i İstanbul'a özel bir uçakla getirmesi bekleniyor.

Livakovic, takımı Dinamo Zagreb'in Hajduk'u 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı maçtan sonra taraftarlara veda etmişti.

Fenerbahçe'nin Livakovic'in bonservisi için kulübü Dinamo Zagreb'e 9 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Livakovic ise yıllık 1.8 milyon euro alacağı belirtildi. Ünlü kaleciye ayrıca bonuslar da ödenecek.

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