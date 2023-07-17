Livakovic'in Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'de transferler tüm hızıyla sürüyor.

Sarı lacivertlilerin kulübü Dinamo Zagreb'le anlaştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i İstanbul'a özel bir uçakla getirmesi bekleniyor.

Livakovic, takımı Dinamo Zagreb'in Hajduk'u 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı maçtan sonra taraftarlara veda etmişti.

Fenerbahçe'nin Livakovic'in bonservisi için kulübü Dinamo Zagreb'e 9 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Livakovic ise yıllık 1.8 milyon euro alacağı belirtildi. Ünlü kaleciye ayrıca bonuslar da ödenecek.

