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Liverpool otobüsüne şok saldırı

Liverpool'un City'e yenilmesinin ardından takım otobüsüne saldırı gerçekleşti. Saldıranların kimliği belirlenmezken otobüsün camı çatladı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 21:10
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Liverpool bir şok daha yaşadı

Liverpool otobüsüne şok saldırı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City mağlubiyeti sonrası Liverpool'da bir şok daha yaşandı.

The Athletic'in haberine göre Liverpool takım otobüsüne, Manchester City maçının ardından tuğla atıldı. Olayı yapan kişilerin kimliği henüz belirlenemezken, otobüsün camı çatladı.

Manchester City cephesinden ise "Bu olayın soruşturmasını en ince şekilde takip edeceğiz" açıklaması geldi.

BİR İNTİKAM MESELESİ Mİ?
Maç sonu Liverpool takım otobüsünün tuğlalı saldırısının ardından akıllara sezonun ilk yarısında oynanan mücadele geldi. Salah'ın golüyle 1-0'lık skorla mağlup eden Liverpool maçı sonrası Kırmızılı taraftarlar, Manchester City'nin takım otobüsüne saldırmışlardı. Takım otobüsünün ayrılışı sırasında güvenlik bariyerlerini aşan bazı taraftarlar, tuğla ve taşlarla otobüse saldırmışlardı.

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