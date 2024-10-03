Liverpool, Bologna'yı 2-0 mağlup etti

Liverpool ile Bologna, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Liverpool'da Mac Allister, 11. dakikada Salah'ın asistinde topu ağlara yolladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool ilk yarıyı önde tamamladı.
Mücadelenin 75. dakikasında ise ilk golün asistini yapan Salah bu kez ağları bulan isim oldu. Salah maçın skorunu belirleyen golü attı.
Liverpool maçta 3 aldı. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapmış oldu. Bologna ise 1 puanda kaldı.