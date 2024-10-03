Liverpool, Bologna'yı 2-0 mağlup etti

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Liverpool, Bologna'yı 2-0 mağlup etti

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Bologna'yı Anfield'da 2-0 mağlup etti.

Liverpool ile Bologna, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Liverpool'da Mac Allister, 11. dakikada Salah'ın asistinde topu ağlara yolladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool ilk yarıyı önde tamamladı.

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Mücadelenin 75. dakikasında ise ilk golün asistini yapan Salah bu kez ağları bulan isim oldu. Salah maçın skorunu belirleyen golü attı.

Liverpool maçta 3 aldı. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapmış oldu. Bologna ise 1 puanda kaldı.

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