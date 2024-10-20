Liverpool, Chelsea'yi yendiği maçta Arne Slot tarihe geçti

Liverpool, Anfield'de Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek Premier Lig'deki liderliğini ele geçirdi. Hollandalı teknik direktör Arne Slot, kulüp tarihine geçerek ilk 11 maçının 10'unu kazanan ilk Liverpool menajeri oldu. Mohamed Salah, 29. dakikada penaltı vuruşuyla takımını öne geçirirken, Chelsea'nin kalecisi Robert Sanchez'e verilen ikinci penaltı, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

İkinci yarıda Chelsea, Nicolas Jackson'ın golüyle eşitliği sağladı. Ancak Liverpool, 48. dakikada Curtis Jones'un Salah'ın ortasını değerlendirerek tekrar öne geçmesiyle avantajını geri aldı. Slot'un göreve başladığı Eylül ayından bu yana tek mağlubiyeti Nottingham Forest'a karşı oldu. Chelsea ise yeni menajeri Enzo Maresca ile ilk lig yenilgisini yaşadı.