Liverpool efsanesi MBE Ödülü'nün sahibi oldu

Eski Liverpool futbolcusu ve uzun yıllar BBC'nin "Match of the Day" programının yorumcusu olan Alan Hansen, futbol ve yayıncılık alanındaki katkılarından dolayı MBE (Member of the Order of the British Empire) ödülüne layık görüldü. 69 yaşındaki Hansen, ödülünü geçtiğimiz hafta Salı günü Windsor Kalesi'ndeki törende aldı.

Hansen, geçtiğimiz yaz ciddi şekilde hastalanmıştı ve iki hafta hastanede kaldıktan sonra iyileşerek evine döndü. Ancak sağlık sorunları, bu büyük ödülünü almasını engellemedi. Hansen, Liverpool formasıyla 14 yıl boyunca başarılı bir kariyer sürdürdü ve bu süre zarfında 8 First Division şampiyonluğu, 3 Avrupa Kupası ve 2 FA Cup zaferi elde etti.

HANSEN'İN FUTBOLCULUK YOLU

Hansen, 1977 yılında Liverpool'a katılmadan önce Partick Thistle'da futbol hayatına başlamıştı. Liverpool'da oynadığı dönemde, 4 yıl kaptanlık yaptı ve 1991 yılında futbola veda etti. Futbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan Hansen, 26 kez İskoçya milli takımının formasını giydi.

MEDYA KARİYERİNE ADIM ATIŞI

Futbolu bıraktıktan sonra Alan Hansen, televizyon yorumculuğuna adım attı ve 1992'den 2014 yılına kadar BBC'nin ünlü futbol programı "Match of the Day"da yorumculuk yaptı. Bu süreçte futbolseverlerle buluşarak birçok maçın analizini yaptı ve geniş bir izleyici kitlesi edindi.