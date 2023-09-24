Liverpool ile Brighton kazandı Chelsea kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool haftayı 3 puanla kapattı. Brighton yine kazandı. Chelsea ise kaybetti.

KAYNAK: AA
Liverpool ile Brighton kazandı Chelsea kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Anfield Stadı'nda konuk ettiği West Ham United'ı 16. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 60. dakikada Darwin Nunez, 85. dakikada Diogo Jota'nın fileleri havalandırmasıyla 3-1 yendi. Konuk takımın tek golü, 42. dakikada Jarrod Bowen'den geldi.

Puanını 16'ya çıkaran Liverpool, haftayı ikinci sırada tamamladı. 10 puanlı West Ham United ise 7. sıranın sahibi oldu.

Sezonunun formda ekiplerinden Brighton & Hove Albion, konuk ettiği Bournemouth'u Milos Kerkez (kendi kalesine) ve Kaoru Mitoma'nın (2) golleriyle 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Puanını 15'e çıkaran Brighton & Hove Albion 3'üncü, 3 puanlı Bournemouth 17'nci sırada yer aldı.

Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea ise ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Aston Villa'ya 3 puanı getiren golü, 73. dakikada Ollie Watkins kaydetti. Chelsea'de Malo Gusto, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

12 puanlı Aston Villa 6'ncı, 5 puanlı Chelsea 14'üncü sırada haftayı kapattı.

(AA)

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