Liverpool maçı öncesi Okan Buruk'un zor seçimi... Icardi mi Osimhen mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın İngiliz temsilcisi Liverpool'la karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk'u ise oyuncu seçimi ve taktik konusunda zor bir seçim bekliyor.

Süper Lig'de Alanyaspor maçında savunmada verilen açıklar, eleştiri konusu oldu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışlarıyla Galatasaray maçı 1-0 kazansa da Liverpool maçı öncesi defans iyi sinyaller vermedi.

Buruk'un Liverpool maçına dörtlü ya da beşli savunmayla mı çıkacağına bugünkü son antrenmanda karar vermesi bekleniyor.

Okan Buruk'un bir diğer zor seçimi ise forvette olacak.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Nijerya milli takımında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara tam anlamıyla dönemedi. Osimhen, Alanyaspor karşısında 85. dakikada oyuna girdi.

Hücumdaki diğer yıldız isim Mauro Icardi sakatlığı atlattıktan sonra gollerine devam etse de eski gücünü henüz yakalayamadı. Arjantinli oyuncu Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 5 gol attı.