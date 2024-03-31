Liverpool öldü öldü dirildi. Klopp '300' dedi tarihe geçti

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Anfield’da Brighton’a ev sahipliği yapan Liverpool, maçı 2-1 kazanarak kritik bir galibiyet aldı.

Brighton, Danny Welbeck’in 2. dakikada attığı golle öne geçse de, Liverpool 27. dakikada Luis Diaz’ın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda, 65. dakikada Muhammed Salah’ın attığı golle Liverpool 2-1 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla, Manchester City ve Arsenal’in karşılaştığı haftada puan kaybetmeyen Liverpool, puanını 67’ye yükseltti ve Brighton ise 42 puanda kaldı.

Liverpool, Premier Lig’de gelecek hafta Sheffield United ile karşılaşacak, Brighton ise Brentford’a konuk olacak.

Jürgen Klopp, bu zaferle birlikte Liverpool’un başında 300. galibiyetine ulaştı.