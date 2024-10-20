Liverpool ve Barcelona, Jonathan Tah yarışında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Liverpool ve Barcelona, Jonathan Tah yarışında

Liverpool, Barcelona'nın hedefinde olan Bundesliga defans oyuncusu Jonathan Tah'a ilgi gösteriyor. Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tah, düşük maliyetli bir transfer olarak öne çıkıyor.

Barcelona, gelecek yaz Hansi Flick'in kadrosunu güçlendirmek amacıyla serbest oyuncu pazarına gözünü dikti. Bu noktada en önemli hedeflerinden biri, Bayer Leverkusen'de forma giyen Jonathan Tah. Alman defans oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Barcelona, düşük maliyetli bir transfer olarak Tah'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Katalan ekibinin işi kolay olmayacak. TEAMtalk'a göre, Liverpool da Tah'a ilgi gösteren kulüpler arasında yer alıyor. İngiliz ekibi, Virgil van Dijk'in sözleşmesinin Haziran ayında sona ermesi ihtimaline karşı Tah'ı alternatif olarak değerlendiriyor. Bayern Münih'in de Tah'ı takip ettiği biliniyor ve Barcelona, finansal olarak diğer kulüplerle rekabet etmekte zorlanabilir. Tah'ın transferi, ön anlaşma yoluyla bile kolay olmayacak.

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