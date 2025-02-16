Liverpool zorlansa da kazanmayı bildi

Merseyside derbisinde Everton karşısında 98. dakikada yedikleri golle sarsılan Liverpool, Wolverhampton karşısında maça istekli başladı. 15. dakikada Luis Díaz, uzun süredir devam eden gol orucunu bozarak takımını öne geçirdi. Kolombiyalı oyuncu, Salah’ın pasının Wolves savunmasından seken topuyla ceza sahasında buluştu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

İlk yarının sonlarına doğru Liverpool’un baskısı arttı. 37. dakikada Wolverhampton kalecisi Jose Sa, Luis Díaz’ı ceza sahasında düşürdü ve hakem Simon Hooper penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mohamed Salah, soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Bu golle Mısırlı yıldız, Anfield’daki Premier Lig gol sayısını 101’e çıkardı.

WOLVES İKİNCİ YARIDA DİRENDİ

İlk yarıyı rahat kapatan Liverpool, ikinci yarıda Wolverhampton’ın baskısıyla karşılaştı. 67. dakikada Matheus Cunha, Joao Gomes’in asistinde şık bir vuruşla farkı bire indirdi. Brezilyalı oyuncu, sol çaprazdan yaptığı falsolu vuruşla Alisson’u çaresiz bıraktı.

Wolves, beraberlik için baskıyı artırırken, 70. dakikada Joao Gomes ceza sahasında önemli bir fırsat yakaladı ancak şutunu üstten dışarı attı. 78. dakikada ise Marshall Munetsi’nin sert şutunu Alisson mükemmel bir refleksle kurtardı.

LİVERPOOL ZORLANDI AMA GALİBİYETİ BIRAKMADI

Maçın son anlarında Wolverhampton beraberlik için yüklense de Liverpool savunması kritik müdahalelerle skoru korudu. Teknik direktör Arne Slot, ikinci yarıdaki düşüşe rağmen takımının mücadele gücünden memnun kaldı.

Bu galibiyetle Liverpool, Premier Lig’de puan farkını 7’ye çıkararak şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti. Slot’un ekibi, önümüzdeki hafta Aston Villa ve Manchester City ile karşılaşacak zorlu maçlara moralli çıkacak.

WOLVES UMUT VERDİ

Her ne kadar Wolverhampton sahadan puansız ayrılsa da, ikinci yarıdaki baskın oyunları gelecek haftalar için olumlu sinyaller verdi. Teknik direktör Vitor Pereira, takımının ilk yarıdaki performansını eleştirirken, ikinci devrede gösterilen mücadeleden memnun olduğunu belirtti.

Wolves, küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde yer alsa da, bir sonraki hafta Bournemouth deplasmanında göstereceği performansla çıkış arayacak.