Liverpool City'den fark yedi. Klopp'un maç sonu hareketi akıllarda soru işareti bıraktı

Editör: Ufuk Cingöz

Premier Lig'in 29. haftasında lider Arsenal'i kovalayan Manchester City, Etihad'da Liverpool'u konuk etti.

Kötü bir sezon geçiren Liverpool'a, bir tekme de City'den geldi ve ev sahibi mücadeleyi 4-1 kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada J. Alvarez, 46. dakikada K. De Bruyne, 53. dakikada İlkay Gündoğan ve 74. dakikada Jack Grealish kaydetti.

Liverpool'un tek golü ise 17'de Salah'tan geldi.

KLOPP'UN MAÇ SONU HAREKETİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sonunda deplasmandaki Liverpool taraftarını selamladı.

Bu hareket kafalarda 'Liverpool'da Klopp döneminin sonuna mı geliniyor?' sorularının sorulmasına neden oldu.