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  • Liverpool City'den fark yedi. Klopp'un maç sonu hareketi akıllarda soru işareti bıraktı

Liverpool City'den fark yedi. Klopp'un maç sonu hareketi akıllarda soru işareti bıraktı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. City, Liverpool'a acımadı ve rakibini farklı yendi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 18:30
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Liverpool'da Klopp dönemi bitiyor mu

Liverpool City'den fark yedi. Klopp'un maç sonu hareketi akıllarda soru işareti bıraktı
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Editör: Ufuk Cingöz

Premier Lig'in 29. haftasında lider Arsenal'i kovalayan Manchester City, Etihad'da Liverpool'u konuk etti.

Kötü bir sezon geçiren Liverpool'a, bir tekme de City'den geldi ve ev sahibi mücadeleyi 4-1 kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren  golleri 27. dakikada J. Alvarez, 46. dakikada K. De Bruyne, 53. dakikada İlkay Gündoğan ve 74. dakikada Jack Grealish kaydetti.

Liverpool'un tek golü ise 17'de Salah'tan geldi.

KLOPP'UN MAÇ SONU HAREKETİ KAFALARI KARIŞTIRDI
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sonunda deplasmandaki Liverpool taraftarını selamladı.

Bu hareket kafalarda 'Liverpool'da Klopp döneminin sonuna mı geliniyor?' sorularının sorulmasına neden oldu.

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