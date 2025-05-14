Liverpool’da sağ bek arayışı hızlandı

Liverpool'un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold’un yaz transfer döneminde Real Madrid’e gitmesi bekleniyor. Takımın yeni teknik direktörü Arne Slot ise bu boşluğu doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Bayer Leverkusen’in Hollandalı oyuncusu Jeremie Frimpong, İngiliz savunmacının en güçlü alternatifi olarak gündemde.

Liverpool, Frimpong ile ilk temaslarını kurdu ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi. İngiliz medyasına göre 24 yaşındaki futbolcu, Manchester City altyapısından yetişti ve hücuma dönük oyunu sayesinde Leverkusen’in geçtiğimiz sezon Bundesliga şampiyonluğuna ulaşmasında önemli pay sahibi oldu.

Alexander-Arnold formayı astı

İSTATİSTİKLERLE İKİ SAĞ BEKİ KIYASLAMAK

Alexander-Arnold, bugüne kadar Liverpool formasıyla 18 gol, 64 asistlik performans sergiledi. Oyun kurucu özellikleriyle orta saha desteği de veren İngiliz futbolcunun pas isabet oranı ve geniş oyun görüşü öne çıkıyor.

Frimpong ise daha çok dripling ve hız üzerine kurulu bir oyun tarzına sahip. Ronald Koeman’ın "hızı olağanüstü, savunmaya baskısı etkili" sözleriyle övdüğü Frimpong, bu sezon Alexander-Arnold’un iki katı kadar dripling yaptı; ancak pas sayısı onun yarısında kaldı. Hücum bölgesindeki etkinliği dikkat çeken Frimpong’un dokunuşlarının yüzde 38’i son üçte birde gerçekleşti.

Leverkusen formasıyla 190 maçta 30 gol ve 44 asist üreten Frimpong, bu sezon Alexander-Arnold’dan daha fazla gol katkısı sundu. Ancak savunma yönü hâlâ soru işareti. Topla temaslarının yalnızca yüzde 22’si kendi yarı sahasında gerçekleşti.

GENÇ YETENEK BRADLEY DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Alexander-Arnold’un yokluğunda geçtiğimiz sezon görev yapan 21 yaşındaki Conor Bradley de teknik heyetin gözdesi. Slot, Bradley’nin gelişiminden umutlu olduklarını ifade etti ancak fiziksel kondisyon açısından gelişmeye açık olduğunu da vurguladı.

Kuzey İrlandalı genç, bu sezon Premier Lig’de 17 maçta forma giydi ve sadece beşine ilk 11’de başladı. Şubat ayında Arsenal karşısında sahaya çıkan Bradley, Kasım ayında Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid'e karşı da etkili bir performans sergilemişti.

Slot’un kararında oyun sistemi belirleyici olacak. Frimpong’un hücum odaklı stili, üçlü savunma sistemini zorunlu kılabilir. Ancak genç Bradley, Slot’un dört savunmacılı yapısına daha uygun görünüyor.

Liverpool’un yaz transfer planında hangi yolun tercih edileceği büyük merak konusu.