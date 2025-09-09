Liverpool'dan bir çeyrek final bileti daha geldi

Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kg'da mücadele eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas'la karşı karşıya geldi.

İngiltere'nin Liverpool kentindeki turnuvada, son 16 turu mücadelesini baştan sona üstün götüren Buse Naz Çakıroğlu, müsabakayı 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Dünkü karşılaşmalarda da rakiplerini mağlup eden Busenaz Sürmeneli (65 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo) ve Emrah Yaşar (90 kilo) çeyrek finale yükselmişti.