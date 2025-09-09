Liverpool'dan bir çeyrek final bileti daha geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Liverpool'dan bir çeyrek final bileti daha geldi

Venezuelalı boksör Rojas'ı mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.

Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kg'da mücadele eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas'la karşı karşıya geldi.

İngiltere'nin Liverpool kentindeki turnuvada, son 16 turu mücadelesini baştan sona üstün götüren Buse Naz Çakıroğlu, müsabakayı 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Dünkü karşılaşmalarda da rakiplerini mağlup eden Busenaz Sürmeneli (65 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo) ve Emrah Yaşar (90 kilo) çeyrek finale yükselmişti.

Son Haberler
“Anagold yeniden üretime geçsin, ocaklar aşsız kalmasın”
“Anagold yeniden üretime geçsin, ocaklar aşsız kalmasın”
Burası Ankara'nın göbeği! Sürücü yaya kadını döverek hastanelik etti
Burası Ankara'nın göbeği! Sürücü yaya kadını döverek hastanelik etti
Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yı kabul etti
Erdoğan, Rabia'yı kabul etti
Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi!
Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi!
Nottingham Forest'ın başına Manisalı hoca geldi
Nottingham Forest'ın başına Manisalı hoca geldi