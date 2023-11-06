Lodos Bursa'da ağaç ve elektrik direği devirdi. 2 araç hasar gördü

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle aydınlatma direği ve ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

KAYNAK: DHA
Lodos Bursa'da ağaç ve elektrik direği devirdi. 2 araç hasar gördü

Saatteki hızı 60 kilometre hıza ulaşan lodos fırtınası, Bursa'da hayatı olumsuz etkileti.
Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi Öğreten Sokak'ta lodos nedeniyle aydınlatma direği ve ağaç, 16 NU 626 plakalı ve 16 BEA 259 plakalı araçların üzerine devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin çalışması ile devrilen ağaç ve direk kaldırılırken, iki araçta hasar oluştu.

Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, gece başlayıp, sabah etkisini artıran lodosun öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini, 27 derece olan hava sıcaklığının yarından itibaren düşeceğini söyledi.

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