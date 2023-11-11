Lokantanın içine yıldırım düştü. Ustalar ise hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağışla birlikte Tuzla'da bir lokantanın içine yıldırım düştü. Dükkanın içine yıldırımın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Lokantanın içine yıldırım düştü. Ustalar ise hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti

Olay bugün saat 16.20'de Tuzla Aydıntepe Mahallesi Harmandalı Sokak'ta bulunan bir lokantada meydana geldi.

Lokantada çalışan ustalar Çetin Dalhançer ve Halit Özdemir müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için hamur hazırlarken dükkanın içine yıldırım düştü.

Hamur yoğurma makinesine isabet eden ufak çaplı yıldırım, ustalar arasında paniğe neden olurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde lokantada çalışan ustaların pide hamurunu hazırladığı sırada dükkanın içine yıldırım isabet ettiği ve çalışanların panikle kaçtığı anlar yer alıyor.

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