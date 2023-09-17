Londra Bienali’nde Türk eseri

Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi sanatçı Zeynep Bulut ödüllü "Açık Yapıt" eseriyle temsil ediyor.

KAYNAK: AA
Londra Bienali’nde Türk eseri

Haziranda düzenlenen Londra Tasarım Bienali'nin ardından sanatçı Bulut'un "Açık Yapıt" eseri, bugün başlayan ve 24 Eylül'e kadar sürecek Londra Tasarım Festivali'nde sergilenmeye başladı.

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Victoria&Albert Museum, Chanel ve Mini Cooper gibi dünya devleriyle aynı festivalde görücüye çıkan sanatçı Bulut'un eseri, ayrıca ekimde Türkiye'de düzenlenecek bir sergiyle de sanatseverlerle buluşacak.

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Dönüşüm metaforlarının etrafında şekillenen, performatif mekan ve tiyatral geçişler sergilemesi olan "Açık Yapıt", insanlık tarihi boyunca güç, sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi temsili olan kavramların anlamları üzerine tartışmayı temel alıyor.

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Halkbank'ın ana sponsorluğunu üstlendiği eser, Türk Hava Yolları taşıma sponsorluğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi desteğiyle sergileniyor.

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Çeşitli ülkelerden 40'tan fazla sanatçının eserlerinin sergilendiği Londra Tasarım Bienali 2023'te Türkiye'yi temsil eden "Açık Yapıt" projesi, haziranda düzenlenen halk oylamasında birinci olmuştu.


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