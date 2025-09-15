Londra Borsası’ndan blockchain hamlesi

Londra Borsası Grubu (LSEG), özel fonların yönetimi ve işlemleri için blockchain altyapısını devreye aldı. “Digital Markets Infrastructure” (DMI) adı verilen sistem, dijital varlıkların ihraç edilmesinden tokenleştirilmesine ve takas sonrası sürece kadar tüm aşamaları kapsıyor. Microsoft’un bulut hizmeti Azure üzerinde çalışan platform, geleneksel finans ile dağıtık defter teknolojisini uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyor.

İLK İŞLEMLER VE KATILIMCILAR

DMI üzerinde ilk adımı, sermaye yönetim firması MembersCap attı. İşlemde, Londra merkezli ve İngiltere Finansal Denetim Kurumu (FCA) tarafından düzenlenen kripto borsası Archax da yer aldı. Archax, Cardano Vakfı adına işlem yaparak platformun açılışına katkı sağladı. Bu süreç, özel fonların dijital ekosistemde daha erişilebilir ve şeffaf bir biçimde yatırımcılara sunulabileceğini ortaya koydu.

MİCROSOFT VE LSEG ORTAKLIĞININ VİZYONU

Microsoft’un küresel finansal hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Bill Borden, bu projeyi “stratejik ortaklığın gücünü gösteren bir yenilik” olarak tanımladı. Londra Borsası Dijital Piyasalar Altyapısı Başkanı Darko Hajdukovic ise, hedeflerinin yatırımcıların sermaye piyasalarına erişimini artırmak ve özel piyasalarda likiditeyi güçlendirmek olduğunu vurguladı.

GELECEĞE YÖNELİK POTANSİYEL

Uzmanlara göre bu gelişme, geleneksel finans ile merkeziyetsiz finansın (DeFi) daha hızlı kaynaşmasına zemin hazırlayabilir. JPMorgan’ın blockchain ödeme inovasyonundan sorumlu yöneticisi Nelli Zaltsman, regülasyonların izin verdiği ölçüde halka açık blockchainlerle çalışmayı amaçladıklarını belirtti. Bu yaklaşım, küresel finans sisteminde hem kurumsal yatırımcılar hem de bireysel kullanıcılar için yeni fırsatlar yaratabilir.