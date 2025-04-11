Londra sokaklarında sanat devrimi! Duvarlardan yükselen çığlık

Londra, son beş günde gizemli sokak sanatçısı Banksy’nin hayvan temalı eserlerinin sahnesi oldu.

Kimliği yıllardır sır gibi saklanan sanatçı, her gün yeni bir çalışmayla kenti adeta bir açık hava galerisine çevirdi.

Son olarak, Walthamstow’daki Bonners Fish Bar’ın duvarında beliren iki pelikan figürü, Banksy’nin bu serideki beşinci eseri olarak dikkat çekti.

Pelikanların balık avlama sahnesini resmeden çalışma, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, uzmanlar eserlerin çevre, kentleşme ve insan doğası üzerine derin mesajlar barındırdığını vurguladı.

Banksy’nin serüveni, 5 Ağustos’ta Kew Köprüsü yakınlarında bir keçi figürüyle başladı. Altından kayalar dökülen keçi, güvenlik kamerasına bakarken, izleyicileri toplumun kırılganlığına dair düşünmeye sevk etti. Ertesi gün Chelsea’de, birbirine uzanan hortumlarıyla iki fil, terk edilmiş bir binanın pencerelerinde hayat buldu.

Üçüncü gün, Brick Lane’deki bir demiryolu köprüsünde sallanan üç maymun, sosyal medyada “görmedim, duymadım, konuşmadım” atasözüne gönderme olarak yorumlandı.

Dördüncü eserde Peckham’da bir uydu çanağına çizilen uluyan kurt, birkaç saat içinde çalınsa da Banksy’nin mesajının gücünü gölgelemedi.

Son pelikan çalışması ise, hem görsel zarafeti hem de düşündürücü alt metniyle serinin zirvesi olarak değerlendirildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: MESAJ MI, ESTETİK Mİ?

Sanat tarihçisi ve Londra Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Ruth MacKenzie, Banksy’nin eserlerini “sokak sanatının manifestosu” olarak nitelendirdi.

MacKenzie’ye göre, hayvan temalı seri, kentleşmenin doğa üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti.

MacKenzie “Banksy, hayvanları kentin içine yerleştirerek, insanın doğadan koptuğunu ve bu kopuşun kaotik sonuçlarını vurguluyor. Pelikanlar, tüketim toplumunun açgözlülüğüne bir ayna tutuyor olabilir” dedi.

New York’taki Modern Sanat Müzesi’nde (MoMA) küratör olarak görev yapan James Peterson ise Banksy’nin eserlerini politik bağlamda değerlendirdi:

“Bu seri, sadece estetik bir başkaldırı değil, aynı zamanda toplumsal kaosa bir tepki. Hayvanlar, insan davranışlarının vahşi yönlerini sembolize ediyor. Özellikle maymunlar, cehalet ve kayıtsızlığa işaret ediyor.”

Peterson, Banksy’nin eserlerinin çalınması ya da tahrip edilmesi gibi olayların bile sanatçının mesajını güçlendirdiğini düşündü:

“Banksy, sanatın geçici olduğunu bilerek çalışıyor. Bu, onun kontrol edilemez ruhunu yansıtıyor.”

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Banksy’nin eserleri, yalnızca sanat dünyasında değil, bilimsel çevrelerde de tartışma konusu.

Bristol Üniversitesi’nde yayımlanan bir çalışma, sokak sanatının kent sakinlerinin psikolojik sağlığına etkisini inceledi.

Araştırmaya göre, Banksy gibi sanatçıların eserleri, kentsel alanlarda aidiyet hissini güçlendiriyor ve toplumsal diyalogu teşvik etti. Ancak, aynı çalışma, bu tür eserlerin çalınma veya vandalizm riskiyle karşı karşıya olduğunu da belirtti.

Pelikan çalışmasının bulunduğu Bonners Fish Bar’ın sahibi, eserin iş yerine gelen müşteri sayısını artırdığını belirtirken, yerel yönetim eseri koruma altına almak için harekete geçti.

Çevresel mesajlar üzerine çalışan Oxford Üniversitesi’nden Dr. Emily Carter, Banksy’nin hayvan temalı eserlerinin iklim değişikliği farkındalığına katkı sağlayabileceğini söyledi. Carter, “Pelikanlar, deniz ekosistemlerinin hassas dengesini temsil ediyor. Banksy’nin bu seçimi tesadüf değil. Okyanuslardaki balık stoklarının azalması, pelikan gibi türleri tehdit ediyor. Bu eser, sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda bir uyarı” dedi.

LONDRA’DA BANKSY ATEŞİ

Banksy’nin eserleri, Londra’da adeta bir hazine avına dönüşmüş durumda. Her yeni çalışma, sosyal medyada konum paylaşımıyla birlikte hayranlarını sokaklara döktü. Ancak, pelikanların belirdiği Bonners Fish Bar’ın duvarı, şimdiden turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Yerel sakinlerden Marcia McKnight, "Bu eser mahallemize renk kattı. Banksy’nin burada olması, sanki bir tarih yazılıyor gibi hissettiriyor" dedi.

Sanatçının eserlerinin geçici doğası, hayranlarını endişelendirdi. Daha önceki çalışmalarda olduğu gibi, pelikanların da kısa sürede kaldırılabileceği ya da tahrip edilebileceği konuşuldu.