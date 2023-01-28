Hidrolik tuvaletin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Polisin sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeye ağır yaralı olarak bulunan adım hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Londra'nın West End bölgesinde yaşanan olaydaki tuvaletin Cambridge Circus'ta Palace Theatre'ın hemen yanında olduğu belirtildi.

1999 YILINDA DİZAYN EDİLMİŞTİ

Londra'da kullanılan bu hidrolik tuvaletler, Hollandalı mühendis Mark Schimmel tarafından 1999 yılında dizayn edilmişti. Silindir şeklindeki pisuvarlar hidrolik yardımıyla bir asansör gibi yerin altına inip tekrar yer üstüne çıkabiliyor.

Özellikle gece kulüpleri ve barların olduğu bölgelere yerleştirilen bu tuvaletler sabah 6'ya kadar yüzeyde kaldıktan sonra yerin altına iniyor.

Ücretsiz olan bu tuvaletler sadece erkekler için tasarlanmış.