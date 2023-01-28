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Hidrolik tuvaletin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Hidrolik yapısıyla gündüzleri yer altına çekilen geceleri ise yer üstüne alınan tuvaletin bakımını yapmaya çalışan talihsiz işçi, sistemdeki arıza nedeniyle tuvaletin altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 19:54
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Londrada bir bakım işçisi hidrolik tuvaletin altında ezilerek öldü

Hidrolik tuvaletin altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Polisin sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeye ağır yaralı olarak bulunan adım hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Londra'nın West End bölgesinde yaşanan olaydaki tuvaletin Cambridge Circus'ta Palace Theatre'ın hemen yanında olduğu belirtildi.

1999 YILINDA DİZAYN EDİLMİŞTİ

Londra'da kullanılan bu hidrolik tuvaletler, Hollandalı mühendis Mark Schimmel tarafından 1999 yılında dizayn edilmişti. Silindir şeklindeki pisuvarlar hidrolik yardımıyla bir asansör gibi yerin altına inip tekrar yer üstüne çıkabiliyor.

Özellikle gece kulüpleri ve barların olduğu bölgelere yerleştirilen bu tuvaletler sabah 6'ya kadar yüzeyde kaldıktan sonra yerin altına iniyor.

Ücretsiz olan bu tuvaletler sadece erkekler için tasarlanmış.

 

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