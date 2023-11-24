Londra'da Filistin'e destek gösterisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Gazze'ye yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısıyla Mısır'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

KAYNAK: AA
Londra'da Filistin'e destek gösterisi

"Özgür Filistin", "Gazze'ye yardımların girmesine izin verin" ve "Refah Sınır Kapısı'nı açın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze'de tam ateşkes çağrısında bulundu.

İngilizce ve Arapça Filistin yanlısı sloganlar atan göstericiler, Gazze'ye yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulmasını istedi.

İngiliz polisi, büyükelçiliğin önünde ve bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Londra'da Filistin'e destek gösterisi

"SINIRLARIN AÇILMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

Gösteriye katılanlardan Anna, Movement for Justice (Adalet için Hareket) grubu olarak eyleme katıldıklarını belirterek, "Her şeyden önce Mısır'ın sınırlarını açmasını talep etmek için buradayız çünkü Filistin mücadelesinin kazanmasını istiyoruz." dedi.

Anna, Filistin'in zaferini görmek istediklerini dile getirerek şunları ifade etti:

"Bu, aynı zamanda İsrail'in katliam ve soykırım gibi politikalarının sona ermesi ve işgalin sona ermesi anlamına geliyor. Filistinlilerin özgürlüğünü bu şekilde görebileceğiz. Şu anda Filistinlilere gerekli olan tüm yardımların yapılabilmesi için sınırların açılmasına gerçekten ihtiyacımız var. Onlar direniyorlar. Kendi devletlerinin var olması hakları var. Bu soykırımların sona erdiğini görmek istiyoruz."

Londra'da Filistin'e destek gösterisi

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