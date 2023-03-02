Küresel Yumuşak Güç Zirvesi 2023 Londra'da düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Küresel Yumuşak Güç Zirvesi 2023'e Zelenska'nın yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da katıldı.

Zelenska, zirveye gönderdiği görüntülü mesajda, Rusya'nın Ukrayna'ya attığı roketlerin sadece Ukraynalıları değil tüm uluslararası kamuoyunu, insanlığı ve temel insan haklarını tehdit ettiğini belirterek, "Ancak bizi de buraya toplayan çok önemli bir şey yaşandı. Saldırganın bile beklemediği şekilde onlara karşılığı yumuşak güç verdi." dedi.

Dünya tarihinde ilk kez bir orduya karşı yumuşak gücün harekete geçtiğinin altını çizen Zelenska, "Ukrayna'daki milyonlarca insan ve dünya, silahlı işgale işbirliği, dayanışma ve insanlık ve destekle karşılık verdi. Küresel Yumuşak Güç Endeksine göre Ukrayna geçen sene 122 ülke arasında en fazla puan alan ülke oldu." diye konuştu.

Zelenska, dünyanın, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna tarihini, Sovyet Birliği ve Rus emperyalist tarihi olarak değil, dünya tarihinin bir parçası olarak ilk kez öğrenmeye başladığını söyledi.

Olena Zelenska, "Savaşın ardından dünyanın dört bir yanında yaşayan Ukraynalılar yumuşak gücün elçileri oldular. Dilimiz, kendisi Ukrayna’nın elçisi oldu. Birçok ülkede Ukraynaca kullanılmaya başlandı. Şimdi dünyada birçok insan Ukraynalıların Rus olmadığının farkına vardı." diye konuştu.

Savaşa ve ekonomik zorluklara rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) ve çok sayıda farklı platformda düzenlenen uluslararası programa katıldığını belirten Zelenska, bu programlar sayesinde ülkelerindeki durumu dünyaya duyurduklarını anlattı.

Zelenska, "Bu nedenle, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yıl dönümünü farklı bir şekilde tanımlıyoruz. Bu, direniş, birliktelik ve cesaretin yıl dönümü. Bu, sadece silahlı bir meşru müdafaa değil, aynı zamanda yumuşak güç." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, görüntülü olarak katıldığı zirvede 2014'te Rusya Kırım'ı işgali ettiğinde yumuşak gücün kıymetini anladıklarını ve karşı argümanlarını bu şekilde dile getirebileceklerini fark ettiklerini anlattı.

Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla, "Kötünün iyiye savaşı" gibi güçlü bir hikayenin ortaya çıktığını belirterek, "Tüm iletişim araçlarını kullanma becerisine sahibiz. İnsanlara hikayemizi, söylemimizi anlatmak açısından bu alanları nasıl kullanacağımızı biliyoruz." dedi.

"Gerçeği söylüyoruz ve gerçek satar." diyen Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşının medya tarafından en çok konu edinilen savaş olduğunun da altını çizdi.

Kuleba, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin savaşın başından bu yana üniformayla görüntülenmesinin planlanan bir halkla ilişkiler çalışması olmadığına da değinerek, "Kendinizi bir pozisyonun içinde bulduğunuzda hiçbir strateji çalışmaz. Bir şeyi yapmaya başlarsınız ve yaparsınız. Ne olursa olsun hayatta kalmanız gerek. Hiçbirimizin askeri kıyafetlerinin asılı olduğu bir gardırobu yok. Ben Dışişleri Bakanı'yım, bildiğim tek şey kravatlar, takım elbiseler ve kol düğmeleriydi. Savaş başladığında günlük kıyafet giymenin nasıl bir şey olduğunu bilmediğimi anladım." ifadelerini kullandı.

Bilgi ve söylem savaşında olduklarını belirten Kuleba, sosyal medyanın da bir savaş alanı olduğunu ifade ederek, "Savaşta ciddi bir mücadele vermek istiyorsanız sosyal medyada da savaşmalısınız. Bu alan ciddiye alınmalı." dedi.

Kuleba, sosyal medyada Ukrayna'ya karşı bir yanlış tutum bulunduğunu da belirterek, "Özellikle Meta'nın (Facebook, WhatsApp, Instagram) standartlar konusunda yapması gereken çok şey var. Ukraynalı kullanıcılar standartlar nedeniyle bazı paylaşımlarda engelleniyor. Çünkü protokolleri bir noktayı atlıyor. Bir saldırgan ve mağdurun olduğu savaşta eşit iki taraf yoktur. Burada bir iyi ve bir kötü taraf vardır. Eğer iyinin tarafındaysanız savaşta da iyinin tarafında olmalısınız ve tarafsızlık yapamazsınız." diye konuştu.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da burada yaptığı konuşmada, yumuşak gücün ve demokrasinin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere gibi bir süper güç olmak istiyorsanız, o zaman ikisine de ihtiyacınız var. Kapitalizme ve demokrasiye ihtiyacınız var. Demokrasi önemlidir çünkü (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, özgür bir medyaya sahip özgür bir toplumda yaşıyor olsaydı, Ukrayna'yı işgal etmek gibi feci bir hatayı asla yapmazdı. Ruslar özgür medyaya sahip özgür bir toplumda yaşasaydı, Putin, Ukrayna'nın gerçek doğası konusunda asla bu kadar yanılgıya düşmezdi. Putin, Ukraynalıların büyük bir vatansever halk olduğunu ve topraklarının her karışı için savaşacaklarını bilirdi."

Johnson, Ukrayna'nın savaşı kazanacağına inandığının altını çizerek, "Ancak, bu zor olacak. Maksimum desteğe ve buna şimdi ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu. (AA)