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Londra'da otobüs şoförleri greve gitti

İngiltere’nin başkenti Londra'da, otobüs şoförleri ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve gitme kararı aldı. Grev 22, 25 ve 26 Kasım ile 1,2,3,9,10,16 ve 17 Aralık tarihlerinde, on günlük süreyle devam edecek.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:44
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Londra'da otobüs şoförleri greve gitti

Londra'da otobüs şoförleri greve gitti
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Unite sendikasına üye 1000 otobüs sürücüsü, Abellio ulaştırma şirketiyle maaş artışında uzlaşıya varılamadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.

Sendika, otobüs şoförlerinin grev kararının, Abellio ile makul bir maaş görüşmesi başlatılamamasının ardından geldiğini belirterek, Abellio'yu "başkentteki en düşük maaşlı ulaştırma şirketi" olmakla itham etti.

Buna karşılık, şirket, bu ay yeni bir maaş anlaşması yapmayı teklif ettiklerini bildirdi.

Başkent genelinde yaklaşık 60 otobüs güzergahını etkileyen grev nedeniyle, birçok güzergahta daha az hizmet veriliyor veya hiç hizmet verilmiyor.

Şoförlerin iş bırakma eylemi nedeniyle grevin olmadığı güzergahlardaki otobüs seferlerinde ise yoğunluk gözlemleniyor.

Otobüs şoförleri, 25 ve 26 Kasım'ın yanı sıra 1, 2, 3, 9, 10, 16 ve 17 Aralık'ta da greve gidecek.

Enflasyon altında teklif edilen maaş zamları grev kararı aldırdı

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, enflasyon altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve Uber sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, üniversite çalışanları, havacılık ve posta servisi çalışanları ile hemşireler yer alıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi de Londra başta olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteriler düzenliyor. (AA)

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